Luca Caputo, ex eurodeputato italiano, ha smentito di essere coinvolto nel caso Epstein, spiegando di aver subito un errore di omonimia che ha causato confusione tra le identità. Nel frattempo, Goldman Sachs ha annunciato le dimissioni della responsabile legale, Laura Bianchi, dopo la pubblicazione di nuovi documenti che rivelano una lista di nomi collegati alle indagini, tra cui alcuni clienti di rilievo.

Il deputato americano interviene su un presunto caso di omonimia, mentre la lista nomi nei nuovi documenti provoca le dimissioni della responsabile legale della nota banca Emergono nuove ripercussioni in seguito alla pubblicazione dei documenti legati al caso Epstein, con sviluppi che hanno coinvolto sia il mondo politico sia quello finanziario internazionale. A intervenire in merito ad un recente dibattito è stato il deputato repubblicano Thomas Massie, che ha chiarito su X come il nome di Nicola Caputo citato nei fascicoli non corrisponderebbe all’ex membro del Parlamento europeo italiano. “È inevitabile che nei file su Epstein ci siano casi di omonimia”, ha spiegato Massie, evidenziando che i dati anagrafici disponibili indicherebbero chiaramente che la persona menzionata sarebbe più anziana di oltre dieci anni rispetto all’ex eurodeputato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Epstein, la smentita sull’ex eurodeputato Caputo e le dimissioni dell’avvocata in Goldman Sachs

Approfondimenti su caso epstein

Kathy Ruemmler, responsabile legale di Goldman Sachs, ha deciso di lasciare la banca dopo che il suo nome è stato associato allo scandalo Epstein, un caso che continua a coinvolgere figure di alto profilo.

Il deputato repubblicano Thomas Massie ha chiarito oggi che il nome

Ultime notizie su caso epstein

Argomenti discussi: GTA e File Epstein, c'è il nome dell’ex produttore della saga; Negli Epstein Files c'è anche un ex eurodeputato italiano, poi la smentita. Chi c'è tra i sei nomi finora oscurati dalla Casa Bianca; Negli Epstein files anche il nome del commissario Ue Sefcovic. Che smentisce contatti con il finanziere pedofilo; Perché qualcuno dice che Jeffrey Epstein è ancora vivo.

Il Nicola Caputo negli Epstein files non è l’ex eurodeputato: la smentita dal deputato repubblicanoIl deputato repubblicano Thomas Massie, che aveva divulgato i nomi di 6 persone contenuti negli Epstein files, smentisce che il Nicola Caputo ... fanpage.it

Epstein, Maxwell non risponde al Congresso. I Dem: Offre il silenzio in cambio della graziaNessuna sorpresa per la Commissione di vigilanza della Camera, che aveva convocato per un’audizione l’ex compagna e complice del finanziere pedofilo morto ... lastampa.it

Norvegia perquisite proprietà dell'ex premier Jagland per caso Epstein x.com

#FacebookLive #12febbraio #Melog di Gianluca Nicoletti Cosa ci dice il caso Epstein - facebook.com facebook