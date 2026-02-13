Caso Epstein i reali contro Andrea | Non ci ha restituito un penny

Pam Bondi, ex procuratrice generale della Florida e sostenitrice del movimento ultraconservatore americano, ha accusato pubblicamente il principe Andrea di non aver restituito nemmeno un dollaro dopo il caso Jeffrey Epstein, sottolineando che il royal non ha mai versato un centesimo di risarcimento nonostante le richieste ripetute.

Una volta beniamina del movimento ultraconservatore americano, Pam Bondi è scivolata sul caso Jeffrey Epstein. Ora una parte del mondo Maga chiede le dimissioni dell’attorney general (procuratrice generale). Dopo l’audizione al Congresso, durante la quale non avrebbe guardato le vittime né si sarebbe scusata per la gestione del dossier, esponenti conservatori e commentatori pro-Trump hanno espresso indignazione, invocando l’uscita di scena anche del capo dell’Fbi Kash Patel. Donald Trump ha respinto le critiche, attribuendole alla "sinistra radicale" e confermando la fiducia nella ministra, definita "fantastica". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La vicenda di Jeffrey Epstein continua a fare scalpore e coinvolge anche altri membri della monarchia europea.

