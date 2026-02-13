Caso Cpr | Un sindaco non può apprenderlo dalla stampa

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, si è arrabbiato perché ha appreso dai giornali che il governo intende spostare i migranti nei Cpr senza avvisarlo in anticipo. La decisione del Ministero dell’Interno ha generato tensioni tra le istituzioni locali e il governo centrale. De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, ha cercato di calmare le acque chiamando i rappresentanti coinvolti. Un passo che, però, non ha placato del tutto le polemiche.

De Pascale cerca di placare lo scontro Lepore-Piantedosi: "Errore far iniziare questo dialogo da un singolo strumento, il CPR" Una telefonata per placare gli animi? Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha preso parola nel muro contro muro che vede protagonisti il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, e, in mezzo, lo stesso governatore che con le sue affermazioni, ossia la disponibilità a parlarne, aveva scatenato non poche polemiche. Dopo aver ricevuto la risposta del titolare del Viminale alla sua lettera ufficiale (inviata anche alla premier Meloni), de Pascale ha sentito entrambi: "Fra ieri sera e questa mattina ho sentito telefonicamente sia il sindaco Lepore che il ministro Piantedosi.