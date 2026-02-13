Casa Polonia | dove si trova e cosa fare durante le Olimpiadi Milano Cortina

Casa Polonia si trova nel centro di Milano, nel quartiere Brera, e durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026 sarà il punto di riferimento per i tifosi polacchi, gli atleti e i rappresentanti ufficiali, offrendo aree dedicate alle proiezioni delle gare, incontri culturali e servizi di accoglienza specifici per la comunità polacca.

Durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ogni nazione dispone dei propri spazi dedicati a tifosi, atleti e partner. Tra questi c'è Casa Polonia, che si presenta come il punto di riferimento ufficiale per la comunità polacca in Italia. Ma dove si trova esattamente e cosa si potrà fare al suo interno durante i Giochi? Casa Polonia: un ritrovo "mobile" tra Livigno, Milano e Predazzo per le Olimpiadi 2026. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Casa Polonia è una "casa mobile" innovativa pensata dalle federazioni sportive polacche per seguire i momenti più significativi dei XXV Giochi Olimpici Invernali.