Casa Corea a Milano | come visitare la Korea House delle Olimpiadi Invernali 2026

Casa Corea a Milano, situata nel centro della città, apre le sue porte al pubblico per mostrare la cultura e le tradizioni della Corea del Sud in vista delle Olimpiadi Invernali 2026. Il Comitato Olimpico Coreano ha deciso di allestire questa struttura, chiamata Korea House, per offrire ai visitatori un assaggio autentico della loro cucina, musica e arti tradizionali, creando un punto di incontro tra italiani e coreani. La differenza rispetto alle altre esposizioni sta nel fatto che, durante le giornate di apertura, si svolgono anche dimostrazioni dal vivo di balli tradizionali e laboratori di cucina, che rendono l’esperienza più coinvol

In occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, il Comitato Sportivo e Olimpico Coreano porterà nel cuore di Milano Casa Corea (Korea House), uno spazio ufficiale dedicato allo sport, alla cultura e alla convivialità coreana. La prestigiosa Villa Necchi Campiglio, storica dimora situata in via Mozart 14, ospiterà Casa Corea dal 5 al 22 febbraio 2026, trasformandosi in un punto di riferimento per tutt3 l3 tifos3, l3 amic3 e l3 famiglie della squadra nazionale coreana durante i Giochi Olimpici. Casa Corea sarà il luogo ufficiale di ritrovo per sostenere l3 atlet3 corean3 impegnat3 nelle competizioni, con sessioni di tifo collettivo davanti al maxischermo, ma anche uno spazio aperto alla scoperta della ricca e affascinante cultura coreana.