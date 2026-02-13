Carta Dedicata a Te | il tempo stringe Ecco perché devi correre a fare l’ISEE

Maria Rossi, residente a Milano, ha solo due settimane di tempo per aggiornare il suo ISEE e mantenere attiva la ricarica della Carta Dedicata a Te, dopo aver scoperto che il termine per il rinnovo sta per scadere.

Per non perdere la ricarica della prossima Carta dedicata a te, corri a rinnovare subito l’Isee. Ecco come fare e cosa sapere. La carta dedicata a te è uno strumento che permette alle famiglie in difficoltà economica di respirare un po’ sulla spesa alimentare. Con la carta dedicata a te è possibile acquistare beni di prima necessità come pane, pasta, carne, frutta e così via e chi ha ottenuto la carta nel 2025 ha ancora poche settimane di tempo per poter spendere il credito residuo presente sulla carta. L’agevolazione economica è prevista anche per il 2026 e il 2027. Le famiglie che hanno già ricevuto la carta, potranno riceverla ancora a patto che mantengano i requisiti economici richiesti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

La prima scadenza della Carta Dedicata a te è fissata per martedì 16 dicembre 2025.

La Manovra 2026 si avvicina alla sua definitiva approvazione alla Camera, con le ultime modifiche in fase di definizione.

