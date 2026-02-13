Carrarese in trasferta a Modena | ecco i convocati dei gialloazzurri per la sfida
La Carrarese ha annunciato i convocati per la partita di domani a Modena, a causa di alcune assenze tra i titolari. La squadra si sta allenando intensamente questa settimana, concentrandosi sulle strategie offensive per affrontare i padroni di casa. Tra i nomi in lista spiccano alcuni giovani promesse, pronti a mettersi in evidenza in una partita importante per la stagione.
La Carrarese si prepara per la sfida contro il Modena. In vista della partita di domani, la Carrarese si appresta a scendere in campo contro il Modena in trasferta. L'incontro, che si svolgerà allo Stadio Braglia, avrà inizio alle ore 15. I gialloazzurri, mantenendo viva la speranza di conquistare punti preziosi in Serie B, si concentrano sull'importanza di questa sfida, che rappresenta un'opportunità fondamentale per mantenere vivo il sogno di un campionato positivo. I tifosi della Carrarese sono pronti a sostenere la squadra, con un nutrito seguito atteso a Modena.
