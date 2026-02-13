carpi gira tutto male dominare non basta

A Carpi, la squadra locale ha subito una sconfitta per 1-0 contro l’Arezzo, in una partita segnata da errori difensivi e poca incisività offensiva, nonostante il tentativo di dominare il gioco.

CARPI 0 AREZZO 1 CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Rossini, Lombardi, Panelli; Verza (33’st Tcheuna), Figoli, Rosetti (39’st Stanzani), Cecotti (1’st Rigo); Pietra (25’st Gaddini), Puletto (33’st Casarini); Sall. A disp. Scacchetti, Perta, Benvenuto, Giva, Mahrani, Giani. All. Cassani. AREZZO (3-4-3): Venturi; Renzi, Gilli, Chiosa; Righetti (1’st Di Chiara), Mawuli (1’st Ionita), Guccione (31’st Cortesi), Chierico; Pattarello (43’st Varela), Ravasio (27’st Cianci), Tavernelli. A disp. Trombini, Galli, Gigli, Coppolaro, Casarosa, De Col, Iaccarino, Perrotta, Arena. All. Bucchi. Arbitro: Ursini di Pescara Reti: 2’ Guccione Note: serata fresca, terreno buono, spettatori totali 962. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel primo incontro ufficiale del 2026, il Carpi affronta la Juve Next Gen e, dopo un primo tempo, si trova già sotto di due reti.

Nel match tra Forlì e Carpi, la squadra ospite subisce una sconfitta pesante con un risultato di 4-2.

