Caro affitti presto un censimento delle necessità di docenti e ATA fuori sede L’annuncio di Valditara e le esperienze documentate nelle nostre interviste
Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato l’avvio di un censimento per raccogliere le esigenze di alloggi di docenti e personale ATA provenienti da fuori regione, dopo aver riscontrato in diverse interview e testimonianze di insegnanti che il problema dei costi degli affitti resta irrisolto e pesa sulle loro spalle.
Il problema caro - affitti per i docenti fuori sede, seppure annoso e già conosciuto dal Ministro che a più riprese ne ha parlato, rimane insoluto. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su caro affitti
Caro affitti e docenti fuori sede, Valditara: “Alloggi nelle scuole e servizi ai privati in project financing”
Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara annuncia un nuovo piano per rinnovare le scuole italiane.
Caro affitti e docenti fuori sede, l’ipotesi di Valditara: 12 miliardi sul tavolo per costruire foresterie nelle scuole e affidare i servizi ai privati in project financing
Il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara annuncia un nuovo piano per le scuole italiane.
Ultime notizie su caro affitti
Argomenti discussi: Emergenza affitti per forze dell’ordine e sanitari Presto un accordo per trovare alloggi ai lavoratori; Il questore e il caro-affitti: Ricaviamo alloggi da hotel e residence in disuso. Solo così avremo più poliziotti; A Realpolitik ?l'intervista a Giuseppe Conte e il commento di Sabina Guzzanti sulla polemica Andrea Pucci. I temi e gli ospiti di oggi; Giovani PD - Il fermano Santarelli in segreteria nazionale: Abbattere il costo della vita é la battaglia della nostra epoca.
Il questore e il caro-affitti: Ricaviamo alloggi da hotel e residence in disuso. Solo così avremo più poliziottiIvo Morelli pronto a presentare la proposta all’Associazione albergatori Non chiediamo la luna, ma camere con angolo cottura a prezzi accessibili . msn.com
Caro affitti, famiglie in tilt Chiederò casa a un romIl tempo che passa è implacabile anche e soprattutto per chi, come la lettrice che ci ha contattato qualche giorno fa, a giorni si vedrà portar via la casa di famiglia senza sapere dove ripiegare, lei ... lanazione.it
Il CNDDU commenta il Rapporto Oxfam: disuguaglianze e caro affitti penalizzano i docenti fuori sede. Appello al Ministro Valditara. #Comunicati - facebook.com facebook
10 milioni di nuovi alloggi e permessi in 60 giorni: così l'Ue dice stop al caro-affitti x.com