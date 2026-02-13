Carnevale Sociale 2026 nel Centro Storico di Genova | Arrivano i mostri spariscono le paure

Martedì 17 febbraio, nel cuore del Centro Storico di Genova, torna il Carnevale Sociale 2026, una festa che coinvolge bambini, famiglie e le comunità dei Sestieri di Prè, Molo e Maddalena, con l’obiettivo di allontanare le paure attraverso i mostri colorati che sfileranno per le strade.

Un Carnevale che sceglie di parlare al presente con leggerezza e immaginazione, trasformando inquietudini e fragilità in gioco, creatività e desiderio di stare insieme. Un’occasione per vivere lo spazio pubblico come luogo di relazione, di espressione collettiva e di partecipazione. Laboratori, momenti di preparazione condivisa e attività diffuse stanno già animando i Sestieri di Prè, del Molo e della Maddalena, trasformando strade, piazze e hub di comunità in luoghi di incontro e di costruzione collettiva. Il Carnevale diventa così un percorso che rafforza i legami di vicinato e riconosce il ruolo delle nuove generazioni come parte viva della città.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su carnevale sociale

