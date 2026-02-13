Carnevale sequestrati oltre mille costumi irregolari a Catania

Carnevale, sequestrati oltre mille costumi irregolari a Catania ABBONATI A DAYITALIANEWS Blitz dei Nas in un magazzino della periferia ovest. I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Catania hanno effettuato un controllo mirato nell’ambito delle verifiche preventive per garantire la sicurezza dei consumatori in vista del Carnevale. Durante l’ispezione, hanno trovato più di mille costumi senza etichette di conformità o con materiali non sicuri, pronti per essere venduti in negozi e mercatini della zona. È stato inoltre scoperto che alcuni costumi erano stati acquistati all’estero senza le certific

ABBONATI A DAYITALIANEWS Blitz dei Nas in un magazzino della periferia ovest. I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Catania hanno effettuato un controllo mirato nell’ambito delle verifiche preventive per garantire la sicurezza dei consumatori in vista del Carnevale. L’ispezione ha riguardato un magazzino all’ingrosso gestito da un commerciante di origine cinese nella zona ovest della città. Nel corso dell’operazione, i militari hanno posto sotto sequestro più di mille abiti in maschera risultati non conformi alla normativa vigente. Prodotti per bambini senza marcatura CE. Il provvedimento è scattato dopo che il distributore non è stato in grado di attestare la provenienza e l’origine dei costumi destinati ai più piccoli, già pronti per essere immessi sul mercato e distribuiti ai negozi al dettaglio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Carnevale, sequestrati oltre mille costumi irregolari a Catania Approfondimenti su carnevale sequestrati Sotto sequestro oltre mille abiti di Carnevale irregolari I carabinieri del nucleo anti sofisticazione di Catania hanno sequestrato oltre mille abiti di Carnevale irregolari durante un’ispezione nel magazzino di un grossista cinese nella periferia ovest della città, motivata dai sospetti di vendita di prodotti non conformi alle normative italiane. Catania, sequestrati oltre mille fuochi d’artificio: due denunce Durante controlli mirati nel territorio di Catania, le forze finanziarie hanno sequestrato oltre mille fuochi artificiali, inclusi alcuni manufatti esplodenti di produzione artigianale, considerati illegali. Ultime notizie su carnevale sequestrati Argomenti discussi: Melilli | Oltre mille articoli di Carnevale privi di marchio Ce sequestrati dalla Polizia locale; VIDEO | Oltre 120mila articoli di carnevale sequestrati: il blitz a Misterbianco; Sequestrati oltre 120.000 prodotti di Carnevale; Sequestro di oltre 1.000 articoli privi del marchio CE. Catania, sequestrati oltre mille costumi di Carnevale per bambini pericolosi per la saluteCATANIA - I carabinieri del NAS di Catania hanno sequestrato più di mille vestiti di Carnevale destinati ai bambini, ritenuti potenzialmente pericolosi ... newsicilia.it Catania. Sequestrati oltre mille costumi di Carnevale per bambini: mancavano marcatura CE e tracciabilitàOltre mille abiti di Carnevale destinati ai bambini sono stati sequestrati dal NAS di Catania durante un controllo effettuato in un magazzino all’ingrosso situato nella periferia ovest della ... libertasicilia.it FORMIA,GUARDIA DI FINANZA: CARNEVALE SICURO. SEQUESTRATI OLTRE 250 PRODOTTI DI CARNEVALE NON A NORMA E POTENZIALMENTE PERICOLOSI PER I CITTADINI Con l’approssimarsi delle giornate più importanti del periodo di Carneval - facebook.com facebook Maschere e decorazioni, nel Pesarese sequestrati 24mila articoli non a norma. Controlli per la sicurezza della Guardia di Finanza in occasione del Carnevale #ANSA x.com