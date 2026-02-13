Carnevale nei villaggi di Messina Sud | ecco il programma
Il Carnevale nei villaggi di Messina Sud prende vita con la 19ª Sagra di Carnevale a Larderia, che si terrà sabato 14 febbraio alle 19:00 nell’area food, dove si esibiranno i “Dancing Ros”.
Prosegue il Carnevale nei Villaggi di Messina Sud, scopriamo insieme il programma. Sabato 14 Febbraio 19ª Sagra di Carnevale – Larderia, ore 19:00 Area food ed esibizioni "Dancing Ros". Sfilata Marinoto – partenza Mili Marina (Parcolandia) ore 15:00, arrivo Galati Marina con festa e panini. Sfilata – da Giampilieri Marina ore 16:30 a Briga Marina. Festa in piazza con animazione e merenda condivisa. Decorazione Maschere – Giampilieri Sup., ore 16:00. Maccheronata – Tremestieri, ore 20:00 (prenotazione obbligatoria). Domenica 15 Febbraio Carnevale della Vallata – da S. Margherita ore 16:00 a S. Stefano BrigaSfilata con banda e majorette.
