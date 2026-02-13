Carnevale di Sciacca laboratori e spettacoli dedicati ai bambini

Il Carnevale di Sciacca 2026 si anima con laboratori creativi e spettacoli pensati appositamente per i bambini, che vengono coinvolti in attività di trucca facce e sfilate di maschere fatte a mano direttamente nel centro storico.

Il Carnevale di Sciacca 2026 riserva un’attenzione speciale ai più piccoli, protagonisti della festa. Oltre agli eventi curati da Futuris e Record Eventi, l’Associazione L’AltraSciacca propone un programma di iniziative collaterali che uniscono tradizione e narrazione. A causa del maltempo, i laboratori previsti nel primo weekend sono stati rinviati. Le attività prenderanno il via lunedì 16 febbraio alle 18 con “A Carnevale ogni storia vale!”, nella saletta stampa del Teatro Samonà. L’incontro, curato dal gruppo locale Nati per Leggere, offrirà un pomeriggio di storie, filastrocche e maschere classiche in cui i bambini diventeranno protagonisti dei racconti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il Vieusseux riprende le attività dedicate ai più piccoli con la rassegna “La prima volta al Gabinetto”.

Il Carnevale ha portato colore e allegria nel quartiere di Matierno.

Contenuti correlati

carnevale di Sciacca 2026 INNO DEL CARRO TODA GIOIA, TODA ALEGRIA DESTINAZIONE BAHIA

Argomenti discussi: Carnevale di Sciacca, nonostante il rinvio per maltempo la festa comincia con gli eventi collaterali - AgrigentoNotizie; Carnevale di Sciacca, ufficiale il rinvio delle prime due giornate della manifestazione - Autore: Maria Genuardi | Attualità; Carnevale di Sciacca 2026: programma con date e luoghi; Carnevale di Sciacca: ecco gli eventi in programma.

Il maltempo ferma il Carnevale di Sciacca, tutto spostato di una settimana: le modifiche al programmaSfilate rinviate per motivi di sicurezza con validità dei biglietti già acquistati e possibilità di rimborso entro il 13 febbraio ... agrigentonotizie.it

San Valentino e Carnevale al museo Griffo: due appuntamenti tra miti, laboratori e visite a temaUn fine settimana tra archeologia, mito e creatività per celebrare San Valentino e il Carnevale nel cuore della Valle dei Templi. Al museo archeologico Pietro Griffo di Agrigento sono in programma due ... agrigentonotizie.it

Le Confraternite di Sciacca invitano alla riflessione sulla transizione tra il Carnevale e la Quaresima nel calendario liturgico. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook