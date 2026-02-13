Carnevale a Spezzano feste maschere e Decalogus nella piazza principale

Il Carnevale a Spezzano si svolge domenica 15 febbraio 2026, a causa delle restrizioni sanitarie, con un programma che include feste, maschere e il gruppo Decalogus nella piazza principale. Alle 14.00, in piazza Falcone Borsellino, si dà il via alla terza edizione dell’evento, organizzata dal Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Francesca Bursi con il supporto dell’associazione Fiera di San Rocco e l’appoggio del Comune. La piazza si riempirà di colori e allegria, con bambini e famiglie pronti a divertirsi insieme.

Domenica 15 febbraio 2026, partire dalle ore 14.00 in piazza Falcone Borsellino si festeggia la III edizione del "Carnevale a Spezzano", promossa dal Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Francesca Bursi in collaborazione con l’associazione Fiera di san Rocco e il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese. Il pomeriggio sarà animato da spettacoli e intrattenimento per bambini e famiglie, con la tradizionale sfilata in maschera e la premiazione del miglior travestimento alle ore 17. Non mancheranno stand con pop corn, zucchero filato, crepes e servizio bar. La riflessione partirà dal quarto comandamento: "Onora tuo padre e tua madre", le voci narranti saranno di Franco Ferrari e Monica Incerti Pregreffi guideranno l’ascoltatore attraverso testi e suggestioni, capaci di stimolare una riflessione.🔗 Leggi su Modenatoday.it

