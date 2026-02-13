Carnevale 2026 nel Lazio e a Roma | tutte le sfilate le date e gli eventi da non perdere

Il Carnevale 2026 nel Lazio si avvicina e le città si preparano a festeggiare con eventi spettacolari. A Roma, i carri allegorici sfileranno lungo le strade principali, attirando migliaia di spettatori. Le comunità locali organizzano sfilate di maschere tradizionali e feste in piazza, creando un’atmosfera di festa continua da inizio gennaio fino a febbraio.

Il Carnevale 2026 nel Lazio si annuncia più colorato che mai. Tra sfilate storiche, carri allegorici, maschere tradizionali e feste di comunità, da gennaio a febbraio la regione si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Che siate amanti delle tradizioni popolari o in cerca di eventi per tutta la famiglia, qui trovate l'elenco completo e aggiornato dei Carnevali laziali, con luoghi e date, pronto all'uso. Roma e dintorni: gli eventi principali. Carnevale Tiberino. Sabato 14 febbraio, tra acqua e terra, ci sarà la sfilata fluviale sul Tevere: partenza da Scalo De Pinedo alle 10 e arrivo a Castel Sant'Angelo alle 13.

