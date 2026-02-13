Carnevale 2026 | calendario parate sfilate e feste in maschera

Il Carnevale a Bologna e in tutta la Città Metropolitana si prepara a tornare con un calendario ricco di eventi, tra sfilate, parate e feste in maschera, dopo due anni di restrizioni. Quest’anno, le tradizioni si mescolano alle iniziative più recenti, con particolare attenzione alle celebrazioni per le famiglie e ai bambini. A Pieve di Cento e San Giovanni in Persiceto, le sfilate storiche sono tra le più attese, mentre nel centro di Bologna si aspettano le grandi parate di carri allegorici e maschere colorate. La novità di quest’anno riguarda anche l’uso di nuove tecnologie per le scenografie,

Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto, Vergato, i Fantaveicoli di Imola: tantissime le manifestazioni legate alla festa più divertente dell'anno che rendono fitto il celendario di febbraio Il Carnevale a Bologna e in tutta il territorio della Città Metropolitana offre ogni anno un mix di tradizione, comunità e festa: dalle sfilate storiche e popolari di Pieve di Cento e San Giovanni in Persiceto, alle celebrazioni dedicate alle famiglie e ai bambini, fino agli eventi più moderni e conviviali in città. Intanto un occhio alle date del 2026: il Carnevale, come sappiamo, è una festa legata al calendario liturgico ed essendo associato alla Quaresima e quindi alla Pasqua, cambia di anno in anno.

Il Carnevale Storico di Castelbuono torna a riempire le strade della città con sfilate in maschera, carri colorati e tanta animazione per i più piccoli.

