Cardi B ha pubblicamente criticato l’Immigration and Customs Enforcement (Ice), scatenando una serie di commenti accesi sui social. La rapper ha accusato l’agenzia di aver condotto operazioni troppo aggressive contro le migranti, in particolare contro alcune donne incinte e bambini, e ha condiviso sui suoi profili messaggi duri che hanno immediatamente attirato l’attenzione dei follower. La polemica è esplosa quando alcuni utenti hanno difeso l’Ice, portando a un acceso scambio di opinioni che ha coinvolto anche altri personaggi dello spettacolo. Tra le novità, Cardi B ha poi pubblicato un video in cui si mostra determinata a continuare a critic

In queste ore a scagliarsi contro l’Ice è stata Cardi B. A intervenire è il Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti, che dà il via a una lite social con la rapper. In queste settimane numerosi artisti del mondo dello spettacolo internazionale si stanno schierando contro l’Ice, l’agenzia federale che controlla l’immigrazione negli Stati Uniti. Nelle ultime ore a dire la sua è stata anche Cardi B, che si è scagliata contro la polizia con parole molto dure. Tutto è iniziato durante la prima data del Little Miss Drama Tour della rapper, che si è tenuta in California. Nel corso dello show, poco prima di iniziare a cantare I Like It, l’artista, attaccando l’agenzia, ha affermato senza giri di parole: «Se l’Ice entra qui dentro, gli saltiamo tutti addosso. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Cardi B attacca l’Ice e parte la lite social

Approfondimenti su cardi attacca

Cardi B ha affrontato una retata della Polizia ICE durante un suo concerto a Los Angeles, gridando di non voler deportare i suoi fan e mostrando uno spray al peperoncino che portava con sé, innescando un acceso scontro pubblico e portando alla luce tensioni tra celebrità e forze dell’ordine.

Cardi B torna a far parlare di sé su TikTok con un video che sta spopolando sui social.

Ice Spice & Latto PUT Cardi B On Blast After Attack... (This Is MESSY!)

Ultime notizie su cardi attacca

Argomenti discussi: Super Bowl, Bad Bunny infiamma l’Halftime Show e Trump attacca: Uno schiaffo agli Usa; Super Bowl lo show che divide Canta Bad Bunny e Trump attacca Seahawks favoriti sui Patriots; Super Bowl Bad Bunny infiamma l’Halftime Show e Trump attacca | Uno schiaffo agli Usa.

Foggia, il Centrodestra attacca: "Maggioranza in frantumi, serve un cambio di passo" ph enzo mazzi #foto #video #centrodestra #Foggia - facebook.com facebook

Trevor Noah, conduttore dei Gramny Awards, attacca #Trump: vuole la #Groenlandia perché non essendoci più l'isola di #Epstein gliene serve un'altra" Lui, #Trump, gli risponde con un post insultante e minaccioso: "mi divertirò con te, Noah". Nemmeno fosse x.com