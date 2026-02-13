Carcere a vita come fate a dormire? Le famiglie braccano i coniugi Moretti

Carcere a vita, come fate a dormire? Le famiglie braccano i coniugi Moretti. Ieri a Sion, all’arrivo dei due in tribunale, si sono verificati momenti di grande tensione, con le famiglie che hanno cercato di avvicinarsi ai coniugi per contestarli. Jessica Moretti ha ammesso che nel loro carcere non sono mai state fatte le prove di evacuazione, una rivelazione che ha alimentato ulteriormente le polemiche sul trattamento riservato ai detenuti.

Momenti di tensione ieri a Sion all'arrivo dei due in tribunale. Jessica Moretti ammette: «Mai state fatte le prove di evacuazione». Una scena drammatica e cruda, dove il dolore, la rabbia e l'odio sono usciti sotto forma di grida e insulti, dalla gola di chi, nella strage di Crans-Montana, ha perso un figlio, un fratello, un giovane amico. Jessica e Jaques Moretti sono stati assaliti, ieri mattina, dai parenti delle vittime del rogo di Capodanno scoppiato nel loro locale, Le Constellation, costato la vita a 41 giovanissimi e gravi sofferenze ad altri 115, rimasti gravemente ustionati. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Carcere a vita, come fate a dormire?». Le famiglie braccano i coniugi Moretti Crans-Montana: i coniugi Moretti contestati e aggrediti dai familiari delle vittime: "Come fate a dormire?" A Crans-Montana, i coniugi Moretti sono stati accolti con insulti e minacce dai familiari delle vittime della strage di Capodanno. Crans-Montana, i coniugi Moretti hanno rischiato il linciaggio. La madre di una vittima: «Dov'è mio figlio? Come fate a dormire, a mangiare, a respirare?» Questa mattina a Sion, i coniugi Moretti sono stati aggrediti da una folla di familiari e amici delle vittime del tragico incidente.