capo plaza pubblica 4u ep il racconto track by track

Capo Plaza ha pubblicato oggi 4U EP, il suo nuovo lavoro discografico, con un racconto dettagliato di ogni traccia e un featuring con Achille Lauro, motivato dall’urgenza di condividere un progetto più intimo e personale. La versione in vinile, già esaurita, si distingue per il cuore dipinto a mano dall’artista, che rende il prodotto ancora più unico e ricercato.

