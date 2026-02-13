Canzoni contro le guerre Paola Sabbatani Quartet in concerto con Il sogno più strano

Venerdì 20 febbraio, il Forlimpopoli Folk Club ha ospitato il Paola Sabbatani Quartet al Teatro Verdi, presentando “Il sogno più strano”, un concerto di canzoni contro le guerre e la prepotenza.

Venerdì 20 febbraio il Forlimpopoli Folk Club torna al Teatro Verdi con un nuovo appuntamento dedicato alla musica live: sul palco per l'occasione arriva il Paola Sabbatani Quartet con “Il sogno più strano . Canzoni contro le guerre e la prepotenza”. "C’è un filo che attraversa le epoche, le lingue e le frontiere, è quello della voce che si alza contro l’ingiustizia della melodia che si oppone al rumore delle armi, del canto che resiste alla sopraffazione - si legge in una nota -. Ed è un filo sottile ma tenace che lega le canzoni di questo concerto: dalle parole amare e ironiche di Enzo Jannacci al sogno disarmato di pace di Ed McCurdy, dalla struggente assenza di chi dal fronte non è più tornato alla preghiera laica e accorata di chi si affida solo a Dio perché non ha più nulla in cui credere e tante altre ancora".🔗 Leggi su Forlitoday.it

Forlimpopoli si prepara a ospitare il concerto di Paola Sabbatani, che si terrà venerdì al Teatro Verdi.

