Cantine vuote mani piene | torna il Mercatino delle Famiglie tra libri giocattoli e tesori retrò

Il Mercatino delle Famiglie di Santarcangelo di Romagna torna domenica 3 maggio, dopo aver raccolto decine di oggetti donati dai residenti. Le bancarelle si riempiranno di libri usati, giocattoli e pezzi d’epoca, pronti a trovare una nuova casa. La giornata, che durerà tutto il giorno dalle 9 alle 19, trasformerà il centro cittadino in un grande spazio di scambio e solidarietà. Le famiglie portano le cose che non usano più e trovano qualcosa di interessante per i figli o per sé. La manifestazione coinvolge anche associazioni locali e volontari, che aiutano a organizzare il tutto.

Domenica 3 maggio, dalle 9 alle 19, il cuore di Santarcangelo di Romagna si trasformerà in un grande salotto a cielo aperto dedicato al riuso, alla condivisione e alla sostenibilità. Torna infatti il Mercatino delle Famiglie, appuntamento giunto alla sua nona edizione, che anima le vie del centro (Saffi, Don Minzoni, Molari, Matteotti, Cavour) con bancarelle, curiosità e oggetti pronti a trovare una nuova casa. Protagonisti saranno privati cittadini, famiglie e associazioni di volontariato, che avranno l'opportunità di svuotare cantine e soffitte, liberarsi di oggetti inutilizzati e dare nuova vita a ciò che non serve più.