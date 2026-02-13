Cantiere ad Anticiana. Prendono il via i lavori per il nuovo parcheggio Partono i lavori per il nuovo parcheggio in località Anticiana a Camaiore. Un intervento atteso e fondamentale per la quotidianità degli abitanti del borgo delle Seimiglia, che garantirà un nuovo spazio per la sosta delle autovetture di circa 200 metri quadrati. Questa mattina le ruspe hanno iniziato a spostare la terra, segnando l'inizio delle operazioni di sistemazione del terreno che dureranno circa tre settimane.

Partono i lavori per il nuovo parcheggio in località Anticiana a Camaiore. Un intervento atteso e fondamentale per la quotidianità degli abitanti del borgo delle Seimiglia, che garantirà un nuovo spazio per la sosta delle autovetture di circa 200 metri quadrati. L’area sarà realizzata in invariante idraulica, ovvero con una pavimentazione drenante in autobloccanti che garantirà la permeabilizzazione dell’acqua piovana. Un nuovo impianto di illuminazione pubblica a led correderà il parcheggio, insieme a zone a verde, tra cui un imponente olivo preesistente, posto all’ingresso, che sarà mantenuto come elemento di valore storico ed estetico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cantiere ad Anticiana. Prendono il via i lavori per il nuovo parcheggio

Sono iniziati i lavori per il nuovo parcheggio in via Vecchia San Gennaro, dopo un periodo di sospensioni e attese.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Cantiere ad Anticiana. Prendono il via i lavori per il nuovo parcheggio.

Partiti i lavori per il nuovo parcheggio in località Anticiana a Camaiore. Un intervento atteso e fondamentale per la quotidianità degli abitanti del borgo delle Seimiglia, che garantirà un nuovo spazio per la sosta delle autovetture di circa 200 mq. L’area sarà r - facebook.com facebook