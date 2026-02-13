Federica Pacella ci porta nel cuore di febbraio, quando i cantautori e le band emergenti portano sul palco della Lombardia concerti che fanno battere forte il ritmo della musica dal pomeriggio fino a tarda sera.

di Federica Pacella La stagione dei concerti entra nel vivo in Lombardia con un calendario ricco e trasversale che attraversa generi, città e pubblici diversi. Tra i nomi più attesi delle prossime settimane in Lombardia c'è quello di Angelina Mango, in scena sabato 21 febbraio al PalaUnical Teatro di Mantova con 'Nina canta nei teatri'. Un tour teatrale intimo, pensato come uno spazio di condivisione diretta con il pubblico: un live senza filtri, quasi un invito per gli spettatori a raggiungere Angelina in studio, con i suoi musicisti e assistere al processo creativo che ha dato vita alle canzoni della sua carriera, con al centro il suo ultimo lavoro.

Cantautori e band. Un febbraio in musica. C'è solo da scegliere

La scena musicale indie italiana si arricchisce di nuovi talenti che uniscono elementi di cantautorato e pop, offrendo un ascolto autentico e raffinato.

Il 2026 si apre con un calendario di concerti tra Ancona e Senigallia, offrendo un’ampia scelta di eventi musicali.

