Cani da tartufo avvelenati comunità sotto shock | scatta l’appello

Pescara, 27 aprile 2024 — Due cani da tartufo sono stati trovati morti nei boschi della Val Pescara dopo aver mangiato esche avvelenate, un episodio che ha suscitato grande sgomento tra i cercatori e la comunità locale. Le esche, posizionate probabilmente da persone sconosciute per scoraggiare la raccolta, contenevano sostanze tossiche che hanno causato il decesso degli animali. La vicenda ha portato l’associazione di categoria a chiedere con urgenza controlli più severi e maggiore collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini, per evitare che altri cani subiscano la stessa

Pescara - Esche tossiche nei boschi della Val Pescara colpiscono i cani da tartufo e riaccendono l’allarme: l’associazione di categoria chiede controlli più stringenti e collaborazione. Esche avvelenate disseminate tra sentieri e tartufaie stanno provocando la morte di diversi cani da tartufo, con pesanti ricadute su un settore che rappresenta tradizione, economia e identità territoriale. A denunciare la situazione è l’Associazione Tartufai Val Pescara, che parla di un fenomeno «grave e inaccettabile» dopo episodi ripetuti negli ultimi anni. Il presidente Leo D’Alessandro sottolinea come l’avvelenamento non colpisca soltanto gli animali, ma l’intera cultura legata alla ricerca e cavatura del tartufo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

Condannato a 2 anni e mezzo l’uomo che ha avvelenato 11 cani da tartufoAbruzzo - Una spietata rivalità professionale trasformata in una vera e propria guerriglia. Si è concluso con una condanna a due anni e mezzo di reclusione il processo a carico di un 78enne di ... terremarsicane.it

I cani da tartufo stanno aiutando la scienza con il loro incredibile olfattoEva, un cane di razza Lagotto Romagnolo, consegna un tartufo che ha trovato al suo proprietario Luke Gilbert vicino a Hendersonville, nella North Carolina, il 5 novembre 2024. Gilbert e sua moglie ... nationalgeographic.it

Il Tribunale di Pescara ha condannato a due anni e mezzo di reclusione un 78enne di Manoppello, per una serie di reati legati all’uccisione di cani da tartufo avvenuta tra il 2015 e il 2020. - facebook.com facebook