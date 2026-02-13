Campus dati positivi Iscritti in crescita del 2,2% Bene anche Medicina

Il Campus di Ravenna registra un aumento di iscritti del 2,2%, un dato che si fa notare rispetto all’anno precedente e che evidenzia una ripresa nelle iscrizioni. La crescita si conferma anche nel settore di Medicina, dove le domande sono in aumento, contribuendo a rafforzare la presenza dell’Ateneo nella regione. Questo incremento si inserisce in un quadro complessivo positivo, con l’Università di Bologna stabile con un +2,3% di nuovi studenti e le altre sedi romagnole che, tranne Rimini, mostrano tutte segni di crescita. Rimini, invece, ha visto un leggero calo che deriva dalla riorganizzazione dell’offerta form

Il Campus di Ravenna cresce e registra un + 2,2% di nuovi iscritti. Un dato positivo che si inserisce in un quadro generale che vede l' Ateneo bolognese stabile (+ 2,3% di nuovi iscritti) e le sedi romagnole tutte con segno positivo, ad esclusione di Rimini, dove il calo è dovuto a una rimodulazione dell'offerta formativa, al netto della quale si registra anche qui un incremento. Questo il quadro delineato dal rettore Giovanni Molari. A Ravenna i nuovi iscritti per l'anno accademico 20252026 sono 1326, contro i 1297 dello scorso anno. Un aumento favorito anche dal buon andamento di Medicina che qui, come a Forlì, è passata da 130 a 180 posti, favorendo anche l'incremento delle lauree a ciclo unico che, in tutto l'Ateneo, hanno registrato un + 5,8%.