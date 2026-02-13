Campagna torna in forma | Agropoli ferma Pagani Tedesco tocca le 150 reti in carriera

Il Città di Campagna torna a vincere e convince. La squadra ha battuto il Pagani in trasferta, fermando la corsa degli avversari. Tedesco ha segnato la sua rete numero 150 in carriera, un traguardo importante per il giocatore. La partita si è giocata sotto un cielo grigio, ma il risultato ha portato entusiasmo tra i tifosi. La squadra di casa ha mostrato determinazione e ha ottenuto tre punti fondamentali.

"> Successo Convincente per il Città di Campagna. Nel campionato di Promozione Campania girone D, il Città di Campagna si riporta in carreggiata con una vittoria schiacciante per 3-0 contro il Centro Storico Salerno. I padroni di casa hanno dimostrato grande determinazione e qualità nel gioco, con l’attaccante Santucci che ha segnato due gol, uno per tempo, portando la squadra in vantaggio. Giannattasio ha poi messo il sigillo finale sul risultato, chiudendo una partita dominata. Il Città di Campagna ha continuato a mostrare il suo potenziale, mantenendo la leadership della classifica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Campagna torna in forma: Agropoli ferma Pagani, Tedesco tocca le 150 reti in carriera. Approfondimenti su Campagna Tedesco Perugia, Montevago dà speranze a Tedesco. Calapai si ferma, Angella invece torna A Perugia, Montevago offre nuove speranze a Tedesco, mentre Calapai si ferma e Angella torna a disposizione. Caroline Pagani vince la Targa Tenco 2025 con “Pagani per Pagani” Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Campagna Tedesco Argomenti discussi: ALE COLNAGO. GARIBOLDI IN OTTIMA FORMA, TORNA IN BELGIO PER IL GRAN FINALE DI STAGIONE; Giornata mondiale dei legumi, torna la campagna di Slow Food Italia Aggiungi un legume a tavola; Un’altra storia prende forma a Casale Monferrato: il PD torna nelle piazze per ascoltare il territorio; Lancia, il Rinascimento passa dal rally e dai social media.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.