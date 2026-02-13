Campagna elettorale permanente a Lesina | parola al Consiglio di Stato

Lesina al Bivio: Il Consiglio di Stato Decide sul Futuro di un Comune Segnato da Instabilità. Lesina, cittadina lagunare in provincia di Foggia, si trova ancora una volta al centro di una complessa disputa politica-amministrativa. La causa principale è una lunga serie di ricorsi legali e proteste che hanno impedito di stabilizzare la gestione comunale, portando alla decisione finale attesa per questa settimana. Tra i punti più discussi, la campagna elettorale permanente che si è instaurata ormai da mesi, alimentata da nomi politici divisi e tensioni interne. Questa situazione ha spinto il Consiglio di Stato a intervenire per cercare di

Lesina al Bivio: Il Consiglio di Stato Decide sul Futuro di un Comune Segnato da Instabilità. Lesina, cittadina lagunare in provincia di Foggia, si trova ancora una volta al centro di una complessa disputa politica-amministrativa. Il ricorso presentato dal sindaco Primiano Di Mauro al Consiglio di Stato, depositato il 10 febbraio 2026, potrebbe portare alla sospensione delle elezioni comunali previste per il 15 e 16 febbraio, riportando in carica l’attuale amministrazione in attesa di una decisione definitiva. Una Storia di Elezioni Contestata. La vicenda si inserisce in un contesto di profonda instabilità amministrativa per Lesina, un comune di poco più di seimila abitanti che negli ultimi sette anni ha visto susseguirsi quattro tornate elettorali e lunghi periodi di gestione commissariale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dall’attuale amministrazione di Lesina, aprendo la strada a una possibile ripresa della campagna elettorale permanente nel Comune.

Il presidente Sospiri commenta la sentenza del Consiglio di Stato sulle recenti elezioni a Pescara, sottolineando che, nonostante alcuni errori formali, le elezioni sono state considerate valide.

