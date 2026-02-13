campagna a colpi di fake il pd fa autogol sul curling

Il Pd ha causato un autogol durante la campagna elettorale con un messaggio sbagliato sul curling, attribuendo erroneamente alla Lega la promozione di un video che in realtà era stato pubblicato dal partito di Matteo Salvini, creando confusione tra gli utenti sui social.

Non sforzatevi, è inutile: una campagna elettorale più brutta – anzi, più bassa – a memoria d’uomo non s’era mai vista. Scagliare la prima pietra è impossibile, ma se proprio fossimo costretti a decretare un vincitore nella gara della trivialità, il fronte del No conquisterebbe la palma d’oro. Di misura, s’intende. L’ultimo scivolone, almeno per ora, è la topica del curling. Un estratto della gara olimpica dei campioni italiani Stefania Constantini e Amos Mosaner, con l’aggiunta di due didascalie degne di un meme venuto male: il No piazzato sulla stone vincente del team italiano, e la giustizia controllata dal governo su quella bocciata degli avversari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il Pd ha usato senza autorizzazione le immagini degli Azzurri del curling per la sua campagna referendaria sulla giustizia.

Il Partito Democratico ha rimosso un meme sul curling che aveva scatenato polemiche.

