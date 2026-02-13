Il camion di un trasportatore locale si ferma davanti al ponte del Pontenuovo a Pistoia, dove la Provincia ha deciso di mantenere il divieto di transito ai mezzi pesanti oltre le 3,5 tonnellate, anche dopo il completamento dei lavori di consolidamento, per evitare nuovi rischi di cedimento. La decisione arriva in risposta alle richieste dei comitati di tutela, che da settimane chiedevano di preservare la sicurezza in quella zona. La Provincia ha comunicato che questa misura resterà in vigore, nonostante il ripristino del doppio senso di marcia.

La Provincia di Pistoia ha intenzione di mantenere il divieto di transito ai mezzi pesanti, oltre le 3,5 tonnellate, anche quando il ponte del Pontenuovo tornerà a doppio senso di marcia al termine dei lavori di consolidamento. E’ una delle richieste dei comitati di Pontenuovo e Santomato che ha trovato accoglienza da parte dell’amministrazione provinciale nel corso della riunione in prefettura che si è tenuta nella mattinata di mercoledì 11 frebbraio sulla questione tema della sicurezza della via Montalese, strada provinciale. "Al termine dei lavori – fanno sapere i comitati in un comunicato reso pubblico dopo la riunione – sarà definito il nuovo limite di carico, ma la Provincia ha manifestato l’intenzione di mantenere il divieto per i mezzi oltre le 3,5 tonnellate, in considerazione delle caratteristiche del tracciato e della sicurezza dei residenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camion sul ponte: "Il divieto resterà". La Provincia accoglie la richiesta dei comitati

