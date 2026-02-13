Camion si ribalta ma il conducente esce illeso

Ieri pomeriggio, verso le 13, un camion si è ribaltato in via Molinetto, poco fuori Longastrino, ma il conducente è uscito illeso. La causa sembra essere stata una perdita di controllo del mezzo, forse a causa di un improvviso ostacolo sulla carreggiata, e a differenza di quanto si temeva, nessuno è rimasto ferito. Un passante ha subito chiamato i soccorsi, che hanno messo in sicurezza la zona e rimosso il veicolo.

Tragedia scampata in via Molinetto, poco fuori Longastrino. Coinvolto un camion e il suo conducente. Ieri pomeriggio, verso le 13.30, un camion proveniente da Ravenna è sbandato fuori dalla strada, finendo nel fosso. A bordo vi era il conducente di nome Kadele, 55 enne di origine algerina, residente a Ravenna, fortunatamente rimasto illeso. Immediato l'arrivo dei soccorsi. Secondo la ricostruzione del conducente coinvolto, il camion stava percorrendo via Molinetto – strada danneggiata e dalle curve tortuose – in direzione Longastrino. A un certo punto, nella corsia opposta, un macchina – sempre secondo il camionista – stava per invadere la corsia del mezzo pesante, costringendolo a svoltare leggermente a destra per evitare il peggio.