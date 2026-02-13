Camila Gomes | la vittoria che cancella un incubo

Camila Gomes ha ottenuto una vittoria legale dopo aver accusato due donne di averla aggredita nel 2024. La decisione del giudice obbliga le aggressori a pagare un risarcimento, portando sollievo alla showgirl dopo mesi di ansia. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha riacceso il dibattito sulla violenza tra giovani.

La showgirl ha vinto la causa per l'aggressione subita nel 2024: le assalitrici risarciranno i danni. La ballerina: «Giustizia è stata fatta, anche se il trauma resta» Camila Gomes ha vinto: per lei giustizia è stata fatta. Arriverà tra pochi giorni la sentenza del tribunale di Padova che sancisce la vittoria nella causa che la ballerina, regina del samba di Rio De Janeiro residente a Rossano Veneto, ma originaria del Brasile, aveva intentato contro le due ragazze che nell'autunno del 2024 l'avevano aggredita senza alcun motivo apparente all'interno di un locale, prendendola a calci e pugni e rompendole il setto nasale.