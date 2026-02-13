Camere di Commercio Confesercenti chiede al Governo di sbloccare la fusione

Vittorio Messina e Giuseppe Mineo, presidenti di Confesercenti Agrigento, Caltanissetta e Trapani, hanno scritto al governo chiedendo di sbloccare subito la fusione delle loro Camere di commercio, un procedimento iniziato più di dieci anni fa ma ancora fermo.

Nonostante il decreto del ministero dello Sviluppo economico – oggi ministero delle Imprese e del made in Italy – abbia disposto la fusione, i tre enti camerali continuano a operare sotto gestione commissariale. Una condizione di precarietà che, secondo Confesercenti, indebolisce il sistema e limita il sostegno alle imprese dei territori coinvolti. “Da anni chiediamo chiarezza sulle ragioni di un ritardo tanto lungo quanto ingiustificato, senza ottenere risposte né dal Ministero né dalla Regione Siciliana”, affermano Messina e Mineo. I due presidenti criticano inoltre l’ipotesi di procedere sulla base delle consistenze associative del 2014, “un criterio privo di logica e ormai distante dalla realtà economica e associativa attuale”.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su camere commercio

Ultime notizie su camere commercio

