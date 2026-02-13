Cambi di deleghe Brandi | Solo un atto formale

Brandi afferma che il cambio di deleghe in giunta a Castiglion Fiorentino è

Cambiano le deleghe in giunta a Castiglion Fiorentino, ma per il gruppo consiliare Rinascimento Castiglionese si tratterebbe più di una riorganizzazione formale che di un reale cambio di passo amministrativo. A sottolinearlo è il capogruppo Paolo Brandi, che legge la revisione annunciata dall’ amministrazione come "un’operazione cosmetica", senza effetti concreti sulla gestione della città. "Se fosse cambiata la squadra di governo parleremmo di una scelta politica – osserva Brandi – ma qui restano stessi assessori e stesse competenze. Cambiano solo le targhette". Una presa di posizione che punta a spostare l’attenzione dai nuovi nomi delle deleghe alle questioni aperte sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La chiusura della campagna elettorale invita a un’attenta riflessione sui temi che influenzeranno il nostro futuro.

