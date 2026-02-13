Calvin McDonald, noto per aver guidato con successo Lululemon, diventa il nuovo CEO di Wella, arrivando dopo aver lasciato il marchio di abbigliamento sportivo e assumendo anche il ruolo nel consiglio di amministrazione della società.

Dopo aver lasciato il brand Lululemon, Calvin McDonald sarà il nuovo CEO di Wella. Il manager, inoltre, entrerà anche a far parte del consiglio di amministrazione della società e avrà sede a New York. Prenderà il posto di Glenn Murphy, che presidente sarà comunque esecutivo e garantirà continuità al ruolo. McDonald aveva lasciato il precedente incarico lo scorso dicembre, e ora ricomincia dal mondo del beauty, cosa che, a suo dire, è entusiasmante. Calvin McDonald diventa il nuovo CEO di Wella (dopo Lululemon). Come ha infatti dichiarato, “Sono entusiasta di tornare nel settore della bellezza, un comparto innovativo e in rapida evoluzione, trainato da consumatori davvero appassionati dei prodotti che amano”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Calvin McDonald passa da Lululemon a Wella: chi è il nuovo CEO

