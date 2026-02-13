Calendario hockey ghiaccio maschile oggi Olimpiadi 2026 | orari partite 13 febbraio tv programma streaming titolo Michele Cassano

Il calendario dell’hockey su ghiaccio maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026 si aggiorna con le partite del 13 febbraio, giorno in cui si disputano le sfide più attese del secondo turno. Michele Cassano, tra i giornalisti più informati, spiega che le partite di oggi sono fondamentali per le squadre che cercano di consolidare le proprie chance di qualificazione, e questa volta la programmazione prevede anche alcune sfide trasmesse in streaming su piattaforme ufficiali, oltre che in tv.

Dopo aver preso ritmo con il Matchday 1 di tutti i gironi, il torneo maschile di hockey su ghiaccio di Milano Cortina 2026 è pronto a offrire nuovi match agli appassionati e non solo della disciplina. In questo venerdì 13 febbraio, saranno 4 gli incontri in agenda: apre il Gruppo B, con le gare in contemporanea alle 12.10. Un rovente Svezia-Finlandia, con la rappresentativa delle “Tre Corone” che vuole dimostrare di essere una delle pretendenti maggiori alle medaglie e invece quella finnica chiamata al riscatto dopo la batosta subita contro la nazionale slovacca, e il ritorno dell’Italia in pista, dopo la buonissima prestazione contro gli svedesi (ko per 5-2) per la sfida contro quella Slovacchia che con il 4-1 inflitto alla Finlandia è stata la nazione rivelazione di questo primo giro di incontri. 🔗 Leggi su Oasport.it

