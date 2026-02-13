Il calendario dell’hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 segna oggi l’inizio dei quarti di finale, dopo la fine della fase a gironi. La disputa tra le otto squadre in gara si decide con partite ad eliminazione diretta, che determineranno le quattro formazioni che si contenderanno le medaglie. La prima gara si svolgerà alle 10:00 al PalaLido, trasmessa anche in streaming su piattaforma ufficiale.

Dopo la conclusione della fase a gironi, il torneo femminile di hockey su ghiaccio entra nel vivo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: iniziano infatti i quarti di finale, partite ad eliminazione diretta che faranno avanzare 4 delle 8 squadra ancora in gioco, verso la zona medaglie. In questo venerdì 13 febbraio, saranno 2 le gare in agenda: un’incerta partita fra Cechia-Svezia, in programma alle ore 16.40, e la sfida dell’Italia in una “Mission Impossible” contro gli USA, alle 21.10 le azzurre se la vedranno contro le “Maestre del gioco”, una squadra in missione per l’oro che sin qui ha vinto tutte le partite che ha giocato subendo peraltro un solo gol. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 13 febbraio, tv, programma, streaming

Questa mattina le partite di hockey su ghiaccio femminile continuano alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Le Olimpiadi di Milano Cortina portano oggi in scena il torneo di hockey ghiaccio femminile.

