Calciomercato Roma | c’è uno scoglio da superare per non perdere Pellegrini a zero In caso di fumata nera ecco dove potrebbe trasferirsi

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, rischia di lasciare la squadra a fine stagione senza una nuova intesa, perché i vertici giallorossi e l’agente del giocatore non hanno ancora trovato un accordo su un prolungamento. La principale questione riguarda la clausola rescissoria, che il club vuole mantenere bassa per evitare offerte troppo alte, mentre il suo entourage chiede condizioni più favorevoli. Un dettaglio che, al momento, rende difficile definire il futuro del centrocampista, che potrebbe partire a parametro zero se non si trovano soluzioni in breve tempo. Se le trattative dovessero fallire, su Pellegrini si sarebbe fatto avanti da tempo il