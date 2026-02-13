Calciomercato Milan Romano | Attenzione a Nunez potrebbero aprirsi nuove piste in estate

Fabrizio Romano ha scritto che Darwin Nunez, che il Milan aveva preso in considerazione in passato, potrebbe lasciare l'Al-Hilal alla fine di questa stagione. La sua possibile partenza potrebbe portare a nuovi interessamenti da parte delle squadre italiane, che potrebbero tornare a seguire il calciatore. Nunez ha giocato molto poco quest’anno e sta valutando il suo futuro in Arabia Saudita.

In estate, il nome di Darwin Nunez era stato accostato al Milan, che stava cercando un rinforzo in attacco. Alla fine, l'attaccante uruguaiano, si è trasferito all'Al-Hilal, per 53 milioni di euro più bonus. Nella prima parte di stagione in Saudi Pro League, l'ex Liverpool ha realizzato 7 gol e 5 assist in 23 presenze, ma nelle ultime settimane qualcosa si è inceppato. Dopo l'arrivo di Karim Benzema, Nunez è stato messo fuori rosa da Simone Inzaghi, riaprendo scenari di mercato che sembravano ormai tramontati. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, Darwin Nunez potrebbe tornare in Europa a fine stagione.