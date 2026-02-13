Matteo Moretto ha annunciato che il rinnovo di un giocatore dell’Inter è ormai impossibile, perché le possibilità di prolungare il contratto sono praticamente nulle. La decisione deriva dalla mancanza di accordo tra le parti e potrebbe portare alla partenza del calciatore già nelle prossime settimane. La società meneghina sta valutando diverse opzioni e si prepara a cercare un sostituto nel mercato.

Inter News 24 Calciomercato Inter, l’esperto Matteo Moretto su YouTube ha fatto il punto della situazione sul futuro di un nerazzurro. La stagione dell’Inter è nel vivo più che mai, nerazzurri in piena corsa tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, ma ci sono già le prime notizie in vista del futuro. Stiamo parlando di Stefan de Vrij. Il centrale olandese classe 1992 infatti sembrerebbe destinato a lasciare il club dopo ben 8 anni di onorata carriera. Già nel corso del calciomercato invernale di gennaio erano uscite voci legate ad un suo possibile trasferimento all’Al-Hilal di Simone Inzaghi, ora questa è la sua situazione riportata da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: POCHISSIME CHANCE DI RINNOVO – «De Vrij ha il contratto in scadenza a giugno e già a gennaio è stato vicino all’addio in direzione Al Hilal. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Moretto annuncia: «Ha pochissime se non nulle chance di rinnovare. Si profila, dunque, un addio»

Approfondimenti su calciomercato inter

Moretto ha detto che Stefan de Vrij lascerà l’Inter perché le possibilità di restare sono quasi inesistenti.

Il Milan non ha fretta di rinnovare il contratto di Pulisic, che potrebbe restare in rossonero ancora per un po’.

Calciomercato INTER, Marotta vuota il sacco: Sondaggio per Diaby, ma non lo cedono | DAZN

Ultime notizie su calciomercato inter

Argomenti discussi: Ultim’ora Inter, occhi in casa Juventus: l’annuncio di Moretto!.

Ultim’ora Inter, occhi in casa Juventus: l’annuncio di Moretto!Clamorosa notizia di mercato arrivata dall'esperto di mercato Matteo Moretto. L'Inter segue un calciatore della Juventus. spaziointer.it

Moretto: Possibilità concrete che McKennie rinnovi con la Juventus. L’Inter ha fatto un sondaggio per l’americanoMatteo Mroetto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha svelato che Weston McKennie potrebbe rinnovare con la Juventus: È una possibilità concreta quella che ... tuttojuve.com

Calciomercato Inter Sul rinnovo di Dimarco… - facebook.com facebook

Il Pagellone di Calciomercato: #Inter come #Milan, #Juventus insufficiente. #AsRoma 7, #Napoli 5, #Genoa 6,5. La #Lazio non convince x.com