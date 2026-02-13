Il match tra il Boccaccio di Certaldo e lo Staggia, in programma domani nel derby del Montalbano, si gioca in una situazione di massima tensione in chiave salvezza, poiché le due squadre sono separate in classifica da appena un punto.

Tutto pronto per un altro intenso fine settimana di calcio amatoriale. Saranno cinque gli anticipi ad aprire stasera il programma, tra cui spicca lo scontro salvezza nel girone B di Serie A2 tra i certaldesi del Boccaccio e lo Staggia, separati in classifica da appena un punto in favore dei padroni di casa. Domani, invece, fari puntati sul derby del Montalbano tra Computer Gross e Vitolini con punti pesanti in palio per la qualificazione alle finali ‘scudetto’. Solo due le sfide di domenica mattina, entrambe nel raggruppamento B di A2, con 4 Mori-Montespertoli a spiccare per importanza. A chiudere saranno poi i nove posticipi di lunedì prossimo con il più interessante in A1, dove Rosselli e Limitese si sfidano per continuare l’assalto ai play-off. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Uisp. Boccaccio, match in chiave salvezza. Domani c’è il derby del Montalbano

Ecco il programma delle partite del fine settimana per il Calcio Uisp, con la Coppa Uisp e la Serie A1.

