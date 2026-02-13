Calcio Europeo | Maxi Pausa tra Nazionali nel 2026 104 partite in due settimane per un nuovo calendario internazionale

Luca Ricci, dirigente UEFA, annuncia che nel 2026 ci sarà una maxi pausa tra le partite delle nazionali europee, con 104 incontri in meno di due settimane, per riorganizzare il calendario internazionale.

Calendario del Calcio Europeo: Una Maxi Pausa per Rimodellare il Futuro delle Nazionali. Il calcio europeo si prepara a un cambiamento significativo: tra il 24 settembre e il 6 ottobre 2026, le nazionali UEFA saranno impegnate in un’inedita concentrazione di partite, ben 104 incontri in meno di due settimane. La decisione, presa dalla FIFA nell’ottobre 2023, mira a ottimizzare il calendario internazionale, un tema da tempo al centro del dibattito tra club, leghe e federazioni. La Rivoluzione del Calendario: Dalle Finestre Separate alla Maxi Pausa. Storicamente, il calendario internazionale è stato caratterizzato da una frammentazione degli impegni delle nazionali, con finestre dedicate a settembre e ottobre gestite separatamente.🔗 Leggi su Ameve.eu

