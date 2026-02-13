Calcio dilettanti sei giornate a Fiorini per insulti all’arbitro | sanzioni anche per Posa e Ricci dopo Paganico-Sorano

Il calciatore Fiorini del Paganico riceve una squalifica di sei giornate dopo aver rivolto insulti all’arbitro durante la partita contro il Sorano, disputata domenica scorsa. La decisione del Giudice Sportivo arriva in seguito alle proteste veementi e alle offese verbali rivolte all’arbitro, che hanno suscitato grande scalpore tra gli altri club e tifosi presenti. Inoltre, sono state sanzionate anche le figure di Posa e Ricci, coinvolti in episodi analoghi durante lo stesso incontro, confermando la severità delle pene nel calcio dilettantistico. La vicenda ha suscitato molte polemiche tra gli

Una partita di Terza Categoria tra Paganico e Sorano, disputata presso il campo sportivo Uzielli a Paganico in provincia di Grosseto, ha lasciato strascichi significativi a livello disciplinare. Il giudice sportivo ha emesso provvedimenti severi nei confronti di alcuni giocatori e della società Paganico, a seguito di episodi di tensione verificatisi durante l'incontro del 13 febbraio 2026, alterando gli equilibri del campionato.

Quattro giocatori della Roma Under 17 sono stati squalificati per 18 giornate a causa di minacce e insulti rivolti all’arbitro e agli avversari dopo la sconfitta contro la Fiorentina, segnando un record negativo per la categoria.

