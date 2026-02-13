calci fuori dai comuni montani la preoccupazione di confesercenti

Il cambio dei criteri di classificazione dei comuni montani, deciso dal Governo, ha portato alla esclusione di Calci e di altri paesi storici dalla lista delle aree montane. La decisione ha suscitato preoccupazione tra i commercianti di Confesercenti Pisa e Monte Pisano, che temono un impatto negativo sulle attività locali. Tra le conseguenze più immediate ci sono la perdita di agevolazioni fiscali e di finanziamenti specifici per queste zone. La revisione dei parametri ha portato a un declassamento che rischia di penalizzare le piccole imprese e i servizi nei territori interessati.

Calci, 13 febbraio 2026 - Confesercenti Pisa e Monte Pisano esprime forte preoccupazione e netta contrarietà alla recente revisione dei criteri con cui il Governo ha ridefinito la classificazione dei comuni montani, determinando il declassamento di territori storicamente inseriti nel sistema delle aree montane, tra cui Calci e Buti. Una decisione che rischia di avere conseguenze pesanti non solo sul piano istituzionale, ma soprattutto su quello economico e sociale. Il venir meno dello status di “comune montano” comporta infatti l’esclusione da misure dedicate, bandi specifici e risorse strategiche per investimenti in sicurezza del territorio, tutela ambientale, infrastrutture e sostegno alle imprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La decisione del Governo di declassare alcuni Comuni montani, tra cui Sogliano al Rubicone, fa discutere.

L'Alta Val di Cecina non rientra più nella lista dei comuni montani.

