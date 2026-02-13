Calabria universitaria | Zimbalatti guida il Coruc per rafforzare sistema e crescita regionale

Giuseppe Zimbalatti, rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha assunto il ruolo di presidente del Coruc Calabria dopo essere stato eletto all’unanimità oggi a Catanzaro. La sua nomina mira a rafforzare il sistema universitario regionale e a favorire progetti di sviluppo concreti per l’intera Calabria, coinvolgendo anche istituzioni e aziende locali.

Zimbalatti Presidente del Coruc Calabria: Una Nuova Fase per il Sistema Universitario Regionale. Giuseppe Zimbalatti, rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, è stato eletto all’unanimità Presidente del Comitato regionale universitario di coordinamento della Calabria (Coruc) oggi, 13 febbraio 2026, a Catanzaro. La sua nomina segna l’inizio di una nuova fase per l’organizzazione strategica che mira a rafforzare e coordinare il sistema accademico calabrese. Un Consenso Ampio per una Sfida Chiave. L’elezione di Zimbalatti è stata sostenuta da un ampio consenso che ha visto convergere i rettori degli atenei calabresi, i rappresentanti degli studenti e la Regione Calabria.🔗 Leggi su Ameve.eu Il rettore della Mediterranea Giuseppe Zimbalatti eletto presidente del Coruc Giuseppe Zimbalatti, rettore dell’università Mediterranea di Reggio Calabria, ha preso in mano la guida del Coruc dopo essere stato eletto presidente. Fico incontra il ministro della salute Schillaci: "L'obiettivo è rafforzare il sistema sanitario regionale" Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Università Mediterranea soddisfazione del Rettore Zimbalatti per l’ emendamento che destinerà 4 milioni di euro per la realizzazione del Campus Universitario. Giuseppe Zimbalatti eletto all’unanimità Presidente del Coruc CalabriaIl rettore dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, è stato eletto all'unanimità presidente del Comitato regionale ... catanzaroinforma.it Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti eletto all’unanimità Presidente del Coruc CalabriaIl Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, è stato eletto all’unanimità Presidente del Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria (Coruc). L ... strettoweb.com A certificare il risultato dell'Università della Calabria è il World University Rankings by Subject 2026, pubblicato dalla prestigiosa rivista britannica, punto di riferimento globale per la valutazione della didattica e della ricerca universitaria - facebook.com facebook Alla presenza del Sindaco del Comune di Reggio Calabria Dott. Domenico Battaglia e del Rettore dell’Università “Mediterranea” Prof. Giuseppe Zimbalatti, è stata formalizzata la consegna di ulteriori terreni nella frazione di Gallina destinati all’Azienda Agraria x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.