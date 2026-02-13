Cagliari spaccio a Mulinu Becciu | ventenne arrestato sequestrati 410 grammi di droga e lista clienti

A Cagliari, il ventenne fermato per spaccio a Mulinu Becciu ha portato al sequestro di 410 grammi di sostanze stupefacenti e alla scoperta di una lista clienti. L’arresto è avvenuto dopo settimane di indagini che hanno messo in luce un’attività di vendita di droga nel cuore del quartiere. I poliziotti hanno trovato anche un piccolo deposito nascosto, dove il ragazzo conservava le sostanze. La comunità di Mulinu Becciu spera ora in un miglioramento della sicurezza e nel riscatto del quartiere.

