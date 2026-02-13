Caffè Concerto decadenza della concessione confermata dal Tar

Il Tar dell'Emilia-Romagna ha confermato la decadenza della concessione del Caffè Concerto, respingendo la richiesta di sospensione presentata da RREM. La decisione arriva dopo che il Comune ha intimato alla società di lasciare i locali il 23 dicembre, segnando un nuovo capitolo nella battaglia legale sulla storica location di Bologna. La sala, nota per i suoi concerti e l’atmosfera retrò, rischia di restare vuota.

Il Tar dell'Emilia-Romagna ha respinto la richiesta avanzata da RREM di sospendere gli effetti del provvedimento di decadenza della concessione, che il Comune ha notificato alla società concessionaria lo scorso 23 dicembre, con intimazione al rilascio dei locali del Caffè Concerto che si affacciano su piazza Grande entro 30 giorni. Il Tribunale Amministrativo ha anche condannato la società a pagare le spese legali all'amministrazione. La RREM ha autonomamente deciso di chiudere i locali alla fine dello scorso luglio, senza preavviso all'amministrazione.

Il Gruppo Per Calvi ha replicato alla recente comunicazione dell’ex consigliere Parziale, confermando la decadenza approvata dal Tar.

La disputa sulla concessione di Calata Paita a La Spezia coinvolge da mesi l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale e Calata Società Consortile.

