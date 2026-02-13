Caduta di un bambino a scuola a Genova | 12 indagati tra docenti e dirigente scolastica per abbandono di minore e carenze nella sicurezza

Un bambino di sette anni è caduto a scuola a Voltri, e questa vicenda ha portato la Procura di Genova a iscrivere nel registro degli indagati dodici persone, tra cui docenti e la dirigente scolastica. La causa dell’incidente potrebbe essere stata una mancanza di attenzione e alcune carenze nelle misure di sicurezza. La scuola ha già avviato controlli interni per verificare cosa sia realmente successo quel giorno.

La Procura di Genova ha iscritto dodici persone nel registro degli indagati per la caduta di un bambino di sette anni a Voltri, avvenuta il 18 settembre scorso.