Cadavere di un uomo sotto un cavalcavia a Milano | è il settimo clochard morto in un mese e mezzo

Luciano Bianchi, fifty anni, è stato trovato senza vita sotto il cavalcavia di viale Forlanini, l'ennesima morte tra i senzatetto in città, che si aggiunge alle sei già registrate negli ultimi mesi. La scoperta è avvenuta ieri mattina, quando alcuni passanti hanno segnalato il corpo, e sembra che la causa possa essere legata alle condizioni di estrema povertà e al freddo intenso degli ultimi giorni. A differenza delle altre volte, questa volta il corpo è stato rinvenuto con una coperta ancora avvolto, segno che forse l'uomo cercava di proteggersi dal gelo.

L'allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio di giovedì: l'uomo, un clochard di 43 anni, forse era già senza vita da giorni Ancora un cadavere in strada. Ancora un clochard morto a Milano. Si tratta della settima vittima, stroncata in strada in città, da inizio anno. Questa volta è un uomo di 43 anni, originario del Marocco. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di giovedì, in via Pecetta. Sotto il cavalcavia Adriano Bacula (zona Ghisolfa) è stato segnalato il cadavere di uomo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato insieme ai mezzi di emergenza del 118.🔗 Leggi su Milanotoday.it Milano, clochard morto per il freddo sotto il cavalcavia di via Padova: terzo caso da inizio anno A Milano, un uomo senza dimora è deceduto a causa delle temperature rigide sotto il cavalcavia di via Padova, portando a tre il numero di decessi da inizio anno legati al freddo. Clochard morto in un parco sotto il cavalcavia Il clochard marocchino di 43 anni, che era già stato soccorso in passato dai sanitari di Areu a causa di problemi di salute, è morto nel parco di via della Pecetta, sotto il cavalcavia Bacula. Contenuti correlati Argomenti discussi: Il cadavere di un uomo è stato trovato su una panchina in un parco; Uomo trovato cadavere sul balcone: sul corpo i segni delle coltellate, l'sos dato dalla moglie; Corpo riverso su una panchina, giovane uomo trovato morto al parco - BresciaToday; Cadavere di un clochard nel parco. Un cadavere decomposto di un uomo portato dal mare sulla spiaggia di AmanteaE' il secondo corpo in pochi giorni ritrovato in spiaggia dopo le forti mareggiate sul Tirreno. Domenica scorsa a Scalea rinvenuto quello di una donna. Si potrebbe trattare di migranti ... rainews.it Uomo trovato cadavere sul balcone: sul corpo i segni delle coltellate, l'sos dato dalla moglieAveva 55 anni. La donna ha chiamato il 112 e ha raccontato di avere trovato il corpo in una pozza di sangue. Cosa sappiamo finora ... today.it L'uomo, difeso dall'avvocato Umberto Leo, era accusato di vilipendio di cadavere - facebook.com facebook