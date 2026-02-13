Burton Albion-West Ham FA Cup 14-02-2026 ore 13 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Match insidioso per gli Hammers

Il West Ham ha conquistato un passo avanti importante e si prepara a sfidare il Burton Albion nella FA Cup di domenica 14 febbraio 2026 alle 13:15, dopo aver accumulato dieci punti nelle ultime cinque partite. La squadra di David Moyes ha mostrato segnali di rinascita, avvicinandosi alla zona salvezza e alimentando le speranze di un risultato positivo contro i padroni di casa. Il match si presenta come un’occasione per gli Hammers di consolidare il momento di forma e di avvicinarsi ulteriormente alla salvezza.

Il West Ham è migliorato e si trova in un buon momento di forma che lo ha portato a sommare dieci punti nelle ultime cinque giornate, con la classifica che ora vede gli Hammers a -3 dalla salvezza. L'attenzione è sicuramente rivolta alla lotta per evitare retrocessione e una trasferta contro una squadra della League.

Burton Albion v West Ham: Team news
Malife, Armer, Vancooten, Revan, Lofthouse, Evans, McKiernan, Shade, Beesley, Krubally
Subs: Dudek, Chauke, Sibbick, Tavares, Moon, Sraha, Larsson, Adom, Cannon

West Ham XI: Areola, Mavropanos, Mayers