Bullismo oltre la ricorrenza | educare all’ascolto tra famiglia scuola e cultura

Il bullismo, che ha causato numerosi casi di violenza tra i giovani, continua a essere un problema grave anche al di fuori della giornata dedicata, spingendo famiglie e insegnanti a riflettere sull’importanza di ascoltare i ragazzi. Recentemente, si è svolta la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, un momento di confronto che dovrebbe andare oltre le celebrazioni e affrontare concretamente le relazioni tra adolescenti. La giornata serve anche a sottolineare come il modo in cui adulti e ragazzi comunicano influenzi direttamente la crescita e la sicurezza dei giovani.

Recentemente si è tenuta la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Un appuntamento importante che, anno dopo anno, non deve rischiare di scivolare nella ritualità, ma richiamare una questione tutt’altro che rituale: la qualità delle relazioni tra adolescenti e la tenuta educativa degli adulti che li accompagnano. Il blog di Giò altre volte si è interessato del fenomeno, provando a leggerlo con lo sguardo lungo della riflessione culturale. Torna a farlo oggi, senza pretese e senza volersi sostituire in alcun modo alle azioni specialistiche messe in campo a livello locale e nazionale.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

